Сибирская сеть кофеен выйдет в Узбекистан

Основанная в Омске сеть Gussi Coffee до конца года планирует открыться в Узбекистане. Напомним, что сейчас она уже работает в Казахстане.

Сеть Gussi Coffee была основана в Омске предпринимателем Натальей Сушко. «Первоначально мы вели работы по созданию магазина с одноименным названием и хотели пить много кофе, приезжая на стройку. В этом же здании была вполне себе приятная кофейня, с вкусными напитками, но без четкого позиционирования и режима работы. Второе оказалось смертельным. При отличном трафике натыкаться на вывеску «закрыто» не хотелось никому, в том числе нам. Не отрываясь от производства, мы «деликатно» выкупили площадь для открытия собственной кофейни», — говорится в описании Gussi Coffee на сайте компании.

Как отмечала Наталья Сушко в своем выступлении на конференции «DAЧА» в Новосибирске, в первую кофейню площадью 17 кв.м. было вложено около 2 млн рублей инвестиций, при этом уже в первый месяц заведение вышло на 1 млн рублей оборота.

Первая франшиза, по словам Натальи Сушко, была продана партнеру из Ростова-на-Дону через объявление на сайте Avito за 5 дней. За 9 месяцев помимо 6 своих кофеен в Омске компания Gussi Coffee продала 42 франшизы в России, включая Москву и Санкт-Петербург, и запустила одну кофейню в Казахстане.

Площадь каждый из кофеен не превышает 30 кв.м. Заявленный объем вложений составляет от 570 тысяч до 2 млн рублей, окупаемость – 6-8 месяцев. Среди городов Сибири компания Gussi Coffee представлена в том числе в Новосибирске.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в Gussi Coffee, до конца года компания планирует выйти в Узбекистан. Также для дальнейшей экспансии рассматриваются другие страны.

Напомним, что в Омске также активно развивается основанная Виктором Скуратовым сеть кофеен Skuratov Coffee. Она также стала федеральной и ранее объявила об открытии в Новосибирске шестого заведения. Также в Омске активно развивается сеть кофеен Anytime, однако она еще не запустила франшизу.

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