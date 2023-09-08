Выборы главы Новосибирской области стартовали 8 сентября

8 сентября в Новосибирской области открылись 1 804 постоянных избирательных участка на выборах губернатора региона, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Об этом сообщили в пресс центре облизбиркома.

Помимо выборов высшего должностного лица субъекта, в регионе проходят 23 избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов горсовета в 15 муниципальных районах и Бердске.



На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Андрей Травников («Единая Россия»), Евгений Лебедев (ЛДПР), Роман Яковлев (КПРФ) и Владислав Плотников (Справедливая Россия — Патриоты — За правду).

Напомним, что выборы главы Новосибирской области будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать дистанционно в единый день голосования, 10 сентября (опция доступна гражданам, подавшим соответствующее заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября).

Также избиратели могут воспользоваться голосованием «на дому» при наличии уважительных причин: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком, иные уважительные причины.

Для того, чтобы проголосовать «на дому», избирателю нужно подать письменное заявление (устное обращение) о голосовании «на дому» в участковую комиссию с 31 августа до 14.00 часов 10 сентября. Такое заявление можно подать и через портал «Госуслуги» с 29 августа до 24.00 часов (по московскому времени) 4 сентября.

Члены участковой комиссии 8, 9 или 10 сентября придут к избирателю, который подал такое заявление, для голосования. С полным списком избирательных участков можно ознакомиться на сайте.

Также в пятницу началось голосование на выборах глав других субъектов СФО:

В Кемеровской области на должность губернатора претендуют Сергей Цивилев («Единая Россия»), Екатерина Грунтовая (КПРФ), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов («Справедливая Россия — За правду»). В регионе открыты 1 604 избирательных участка.

В Алтайском крае избиратели проголосуют за губернатора региона на 1 684 избирательных участках. Участие в выборах принимают четыре кандидата: Виктор Томенко («Единая Россия»), Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

В Хакасии открылись 375 избирательных участка. На должность главы региона претендуют: Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Владимир Грудинин («Коммунисты России»). Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, попавший в реанимацию, 1 сентября снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии.

В Омской области голосование на выборах губернатора будет длиться два дня, оно стартует завтра, 9 сентября.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске организовали участок для голосования на выборах в новых регионах РФ.