Мастера интриги: как «Сибирь» одержала безголевую победу в дебютном матче на «Сибирь Арене»

7 сентября 2023 года вошло в историю Новосибирска как день официального старта работы нового городского стадиона «Сибирь Арена». Хозяева площадки, хоккеисты местного клуба «Сибирь», провели свой первый долгожданный матч на льду новой арены. Дебютная игра держала болельщиков в напряжении до самой последней секунды.

Игра ХК «Сибирь» в матче 3-го тура чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против астанинского «Барыса» получилась уникальной ещё и в спортивном плане. Несмотря на упорную борьбу и наличие голевых моментов, открыть счет командам в этом матче так и не удалось — 0:0 после основного и дополнительного времени игры. Исход встречи разрешился в последнем броске серии буллитов в исполнении новосибирского канадца Тэйлора Бека — «Сибирь» победила!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент КХЛ Алексей Морозов дали старт этому историческому матчу, произведя символическое вбрасывание шайбы. «Пусть эта арена будет местом, где сбываются мечты, где будет самая крутая и честная поддержка», — пожелал новосибирским хоккеистам и болельщикам Алексей Морозов.

По информации официального сайта КХЛ на игре присутствовало 10418 зрителей. Ранее генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский анонсировал планы довести посещаемость новой арены до 12 тысяч мест к следующему хоккейному сезону. Работать ещё есть над чем. Болельщики в комментариях в «ВКонтакте» отметили, что не хватает пельменной по соседству с «Сибирь Ареной». Главный тренер новосибирского клуба Дэвид Немировски в послематчевом комментарии посетовал на качество льда, отметив, что «шайба много прыгала» и это мешало в завершающей стадии атак.

Следующую игру ХК «Сибирь» проведет также дома, на «Сибирь Арене» — 9 сентября против клуба «Автомобилист» (Екатеринбург).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, когда планируется провести голосование болельщиков по смене названия ФК «Новосибирск».