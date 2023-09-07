Дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья Фалилеева поступило в суд

Уголовное дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого во взяточничестве, поступило в суд Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Антонину Бартеневу.

«Дело поступило в суд», — заявила собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена. Её цитату приводит ТАСС.

Напомним, что в мае текущего года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово изменил территориальную подсудность уголовного дела в отношении экс-прокурора.

Как сообщалось, Владимир Фалилеев был задержан вместе со своим бывшим заместителем Андреем Турбиным по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в феврале 2022 года. Оба чиновника почти одновременно ушли из областной прокуратуры в 2018 году.

По данным следствия, Фалилеев и Турбин получали незаконное вознаграждение за общее покровительство одной из компаний, которое заключалось в том числе в непроведении проверок.

Позднее в причастности к преступлению заподозрили еще одного бывшего заместителя прокурора Новосибирской области — Любовь Кузьменок. В июле 2022 года она была задержана после объявления в международный розыск.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске начался суд по делу о взятке бывшему зампрокурора Турбину.