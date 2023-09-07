Площадь перед цирком в Новосибирске постепенно приобретает законченные очертания: вымощена дорожка к памятнику Николаю Чудотворцу, цветной плиткой выкладывается пешеходная зона напротив цирка, проводится планировка под посадку крупномерных тополей. Полностью работы по благоустройству территории между цирком и Вознесенским собором должны быть закончены в октябре, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

«Жители города очень заинтересованно относятся к этому проекту. И я, и все, кто в нем задействован, и сами строители — мы остро ощущаем поддержку новосибирцев, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Окончание работ намечено на октябрь. Подрядчик очень ответственно относится к работе, но по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание, и мы стараемся выполнить основные работы, пока позволяет погода».

На сегодня на площади завершаются демонтажные работы, проведена геодезическая разбивка клумб, начато устройство тротуаров. На следующей неделе подрядчик — ООО «Улант» — намерен приступить к работам по восстановлению центральной лестницы, ведущей в Нарымский сквер. Как подчеркнул мэр, ступени лестницы, которые сделаны из гранита, сохранят, восстановив их исторический облик.

Сама лестница, по словам градоначальника, несколько изменится. В том числе появится подсветка — ранее лестница не освещалась. Подсвечиваться будет и памятник Николаю Чудотворцу, установленный возле Вознесенского собора к 130-летию Новосибирска. «Важно сделать освещение таким образом, чтобы подчеркнуть все архитектурные особенности этого пространства», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как только обозначатся границы твердого покрытия, МАУ «Горзеленхоз» приступит к работам по озеленению обновленного общественного пространства. «Запланированы замена старовозрастных деревьев на пирамидальные тополя и обустройство цветников из многолетних растений, которые подобраны с учетом условий местного климата и особенностей данной территории», — рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Открытия нового общественного пространства с нетерпением ждут жители города. По мнению жильцов окрестных домов, давно было пора избавить площадь возле собора и сквера от паркующихся здесь автотранспортных средств.

«Доступность городской среды на улице Челюскинцев, где идут работы по обустройству нового общественного пространства, полностью обеспечена, – подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. За цирком будет обустроена парковка, парковочных карманов много и вокруг Нарымского сквера, таким образом, полностью обеспечивается транспортная доступность», — отметил Анатолий Локоть.

Стоит отметить, что на октябрь текущего года также запланировано окончание работ по реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске.