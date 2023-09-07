Больницы Омской области получили ключи от тридцати новых машин

7 сентября автопарк районных больниц Омской области пополнился тридцатью новыми машинами. В распоряжение медиков сельского здравоохранения поступили 24 УАЗа повышенной проходимости и 6 седанов Лада Гранта. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Машины предназначены для выездной работы медиков и оказания помощи на дому. На этом транспорте также будут возить пациентов в больницы при необходимости и доставлять анализы для исследований и медикаменты.

Новые автомобили распределены в 17 районных больниц. В их числе Омская, Любинская и Усть-Ишимская ЦРБ. На эти цели в 2023 годы направлено почти 40 миллионов рублей, в том числе 18,8 млн. рублей из федерального бюджета и 20,9 млн. рублей из областной казны.

В торжественной обстановке новые автомобили переданы главным врачам медицинских учреждений и водителям.

«Это продолжение выполнения поручения нашего президента Владимира Путина по модернизации первичной системы здравоохранения — самой близкой к людям и, конечно, вы — те люди, кто эту помощь организует и непосредственно оказывает. Впереди у нас осень, сезонный подъём заболеваний, жителям потребуется ваша помощь и транспорт, чтобы выезжать — померить температуру, поставить уколы, сделать назначение по лечению или помочь довести человека до центральной районной больницы. Уверен, вездеходный транспорт в этом сослужит добрую службу», — сказал глава региона Виталий Хоценко.

Он также заверил, что обновление автопарка больниц продолжится. На сегодняшний день по поручению Президента Российской Федерации в опережающем режиме уже заключен контракт на поставку 35 автомобилей из плана мероприятий 2024 года на сумму порядка 47 млн. рублей. Поставка машин ожидается в январе 2024 года.

«Финансирование этой партии из тридцати машин обеспечено пополам с федеральным бюджетом в рамках нацпроекта. В ноябре мы передадим очередные 17 автомобилей скорой медицинской помощи, которые получим по линии Минздрава России и Минпромторга РФ. Кроме того, в начале 2024 года ещё порядка 40 единиц санитарного транспорта передадим в систему здравоохранения — в райцентры, села, и таким образом обновим автопарк медицинских учреждений примерно на 75%», — отметил Виталий Хоценко.

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