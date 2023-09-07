Как изменится транспортная доступность отдаленных микрорайонов Новосибирска?

На фоне рекордных темпов сдачи в Новосибирске нового жилья возрастает актуальность вопроса транспортной доступности и готовности общественного транспорта отвечать потребностям горожан с точки зрения маршрутной сети. В сентябре 20 новых троллейбусов с 20-километровой дальностью автономного хода вышли на измененный маршрут № 29 от остановки общественного транспорта «Ул. Александра Чистякова» до ЖК «Новомарусино». Ежедневно они перевозят около 11 тысяч новосибирцев.

С 2017 по 2023 год на условиях софинансирования из областного бюджета для Новосибирска было закуплено 366 единиц техники — 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов.

6 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по вопросам работы новых троллейбусов. В рамках этого мероприятия состоялась демонстрационная поездка на троллейбусе № 29 от остановочного пункта «Юность» до остановки «Бетонный завод» на ул. Станционной.

Маршрут поездки был выбран не случайно, поскольку благодаря ему решается транспортная проблема жителей отдаленных районов левобережья. «Я решил лично проехать и проверить, как работает новый транспорт, узнать, как чувствуют себя пассажиры на обновленном маршруте. Отмечу, что в рабочее время троллейбус заполнен, а график движения соблюдается, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — На этом маршруте запланировано 24 троллейбуса, пока работают 20, а всего до конца года мы должны получить 120 машин, которые выйдут на дороги Новосибирска».

Напомним, что церемония передачи ключей от новых троллейбусов марки «Горожанин» для пассажирских маршрутов Новосибирска прошла в рамках X международного сибирского транспортного форума 29 июня. В мероприятии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Андрей Травников и управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов. Новые троллейбусы с 20-километровой дальностью автономного хода призваны изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам — Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, «Европейский берег», на ул. Выборную.

Троллейбусный маршрут № 29 с участками автономного хода от остановки «Ул. Александра Чистякова» в Кировском районе до остановки «Новомарусино» в Ленинском районе заработал с 1 сентября. Протяженность пути составляет 19 км, семь из которых троллейбус работает в автономном режиме. Интервал прибытия в час пик составляет 8 минут, в межпиковый период — 12 минут.

Троллейбусы оснащены информационным табло, терминалами для оплаты, а также аудиооповещением. На дверях установлены кнопки адресного открывания дверей, которые позволяют в холодное время года открывать только одну из трех дверей: когда водитель подъезжает на остановку, он переводит троллейбус в специальный режим, и кнопка загорается зеленым светом. Это позволяет пассажиру нажатием кнопки открыть нужную дверь как снаружи, так и внутри. На остановках с большим пассажиропотоком водитель открывает двери сам. В первые дни работы нового транспорта на линии работали консультанты, которые помогали пассажирам войти в салон троллейбуса, произвести оплату.

Директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин рассказал, что маршрут № 29 уже стал популярным, это особенно заметно на конечных остановках. По сравнению с предыдущим форматом работы маршрута № 29 («Ж/м Северо-Чемской» — «Площадь Карла Маркса») пассажиропоток увеличился почти в четыре раза, это около 11 тысяч пассажиров в день. Также Константин Прокин заявил о полной готовности «Горэлектротранспорта» принять большое количество единиц, по его словам, емкости четырех новосибирских депо рассчитаны на 400 машин.

Изменение схемы движения позволило улучшить транспортное обслуживание жителей новых отдаленных жилмассивов Кировского и Ленинского районов, обеспечив проезд до крупного транспортно-пересадочного узла «Метро «Площадь Карла Маркса», возобновить троллейбусное сообщение на участках ул. Ватутина от площади Карла Маркса до остановочной платформы «ДК Металлург» и по ул. 2-й Станционной. В перспективе существующие маршруты будут продлены к микрорайонам Стрижи, «Европейский берег» и на ул. Выборную.

Выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически дал старт масштабной реновации парка городского транспорта. Помимо того, что в 2023 году в Новосибирск должны поступить 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году город примет еще 49 машин, которые будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для того чтобы ускорить эту работу, правительство региона нашло возможность реализовать не одну, а две программы с существенной долей софинансирования из областного бюджета.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, какие новые транспортные развязки появятся в Новосибирске и как может измениться общественный транспорт.