В Октябрьском районе Новосибирска ограничат движение по двум улицам

В Новосибирске путем сужения проезжей части введены временные ограничения движения автомобильного транспорта на двух улицах Октябрьского района. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«С 7 по 25 сентября на 3,5 метра сужается проезжая часть ул. Ленинградской в районе административного здания по адресу: ул. Никитина, 49/1. С 6 по 29 сентября на 1,5 метра сужается проезжая часть ул. Бориса Богаткова в районе частного дома № 70», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область готова к новому отопительному периоду.