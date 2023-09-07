Красноярский трест строительно-инженерных изысканий подал в Центральный районный суд Красноярска ходатайство о признании организации пострадавшей стороной в уголовном деле бывшего главы регионального минтранса. Информацией об этом поделился ТАСС.

Как сообщает агентство, в ходатайстве, подписанном нынешним гендиректором АО «КрасноярскТИСИз», содержится просьба признать организацию потерпевшей по уголовному делу в отношении экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. Также «КрасноярскТИСИз» просит права обратиться с гражданским иском в рамках рассмотрения данного дела.

Напомним, Константин Димитров был задержан прошлым летом по делу о хищениях при строительстве красноярского метрополитена. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. 4 июля этого года экс-чиновника отправили под домашний арест до 19 сентября. Согласно данным следствия, Димитров отдал незаконное распоряжение руководителю краевого транспортного управления (КТУ) подписать акты приемки фактически невыполненных работ на 742 млн руб. при строительстве красноярского метро. «КрасноярскТИСИз», с которым у КТУ был заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации на строительство метро, не скрывал, что данные работы в полном объеме еще не завершены и не могут быть полностью выполнены в указанные в госконтракте сроки. В данный момент КТУ через арбитражный суд взыскивает с «КрасноярскТИСИз» свыше 700 миллионов рублей.

За месяц до Димитрова правоохранители задержали председателя совета директоров АО «КрасноярскТИСИз» Олега Митволя. Расследование уголовного дела в отношении Митволя было завершено 1 июля этого года, дело отправлено в суд. Сообщалось, что он заключил досудебное соглашение со следствием. предварительное заседание по его делу назначено на 14 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Красноярск доставили экс-бухгалтера Олега Митволя, которую подозревают в хищении 136 млн рублей с его счетов.