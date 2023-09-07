Сегодня, 7 сентября, после реконструкции открыто движение на участке трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.

«Этот участок постоянно работал в режиме перегрузки: пробки не исчезали ни в будни, ни в выходные. Чтобы уменьшить аварии, установили барьеры. При поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина нам удалось заместить часть областного финансирования в реконструкцию дороги на федеральные средства, и мы вместе с правительством Российской Федерации этот участок сдаём, как и было обещано в сентябре», — говорится в сообщении.

Автодорога регионального значения соединяет Калачинский, Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский районы с Омском, а также обеспечивает выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска.

В последние годы интенсивность движения автомобильного транспорта на подходе к областному центру значительно возросла в связи с активным развитием жилищного строительства. К тому же в пригородных районах расположено большое количество садоводческих массивов.

Увеличение пропускной способности на этой дороге, особенно в вечерние часы, было крайне востребовано, в том числе для разгрузки федеральной трассы Р-254, на которую перемещалась часть транспорта при движении со стороны Новосибирской области из-за заторов на въезде в Омск в дачный период.

Следующей задачей врио губернатора региона обозначил сделать более чем 20-километровый выезд из Омска по Сыропятскому тракту четырехполосным, освещенным и безопасным. По его словам, работы на этой трассе продолжатся и в следующем году как от Ростовки, так и в сторону Омска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Травников открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска.