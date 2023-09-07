В среду, 7 сентября, появилась информация о том, что основатель крупнейшего плодоовощного хаба за Уралом — новосибирского рынка «Хилокский» — Анатолий Зяблов ушел из жизни. Бизнес-партнер усопшего подтвердил «Континенту Сибирь» эту информацию.

Основатель ТЦ «Хилокский», известного в народе как Хилокский рынок, скончался на семьдесят первом году жизни. Некоторое время назад он перенес операцию на сердце. ИП Зяблов Анатолий Борисович, согласно данным сервиса Rusprofile, прекратил свою деятельность в связи со смертью первого сентября 2023 года.

Бизнес-партнер Зяблова Алексей Александров подтвердил «Континенту Сибирь» информацию о его кончине. По словам Александрова, Анатолия Зяблова планировали представить к званию заслуженного работника торговли, причем награждение должно было произойти в первых числах сентября. Собеседник редакции отметил, что созданный Зябловым торговый центр в 90-е стал уникальным явлением — там продавался широкий ассортимент свежих фруктов и овощей иностранного происхождения, которые зачастую в других местах города и области было не найти.

Управление делами на Хилокском рынке и в других бизнес-проектах Анатолия Зяблова, по словам Алексея Александрова, примет его сын — Дмитрий Зяблов.

История Хилокского рынка богата на яркие эпизоды: так, только за последние годы неподалеку от него произошла массовая драка с перестрелкой, после чего на рынке задержали несколько десятков мигрантов. Группа новосибирцев подавала иск с требованием закрыть рынок, но суд отказал в его удовлетворении. В 2021 году там произошел пожар, в котором пострадало несколько местных кафе. Позже в том же году мэрия отказала ООО «ТЦ Хилокский» в покупке ранее арендованного им участка, но этот отказ был успешно обжалован в арбитражном суде. Все в том же 2021-м региональная прокуратура подала иск к мэрии Новосибирска, требуя объединить все участки Клещихинского кладбища в один и расширить санитарную зону вокруг него, что могло привести к закрытию Хилокского рынка. Вдобавок в ходе рейдов правоохранителей на самом рынке и в его окрестностях регулярно задерживают нелегальных мигрантов. Региональный минпромторг называл ТЦ «Хилокский» «одним из крупнейших поставщиков овощей и фруктов в предприятия торговли Новосибирской области».