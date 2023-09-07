«Чкаловец» или «Сибирь»: болельщики определят, как будет называться главный новосибирский футбольный клуб

Футбольный клуб «Новосибирск», анонсировавший перед началом сезона 2023–2024 будущую смену названия, объявил дату и формат процедуры. Информация размещена на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Заявлено, что выбор названия клуба будет осуществляться в формате очного голосования, которое состоится 17 сентября во время матча 10-го тура Второй лиги А между командами «Новосибирск» и «Текстильщик» (Иваново). Согласно информации на сайте ФК «Новосибирск», начало игры запланировано на 17:00.

Пришедшим на матч болельщикам будет предложено выбрать будущее имя клуба из двух самых популярных исторических названий: «Чкаловец» или «Сибирь». Третий вариант предлагает отдать свой голос за сохранение наименования «Новосибирск».

Новосибирский футбольный клуб, основанный в 1936 году, назывался «Чкаловец» с 1972 года по 1991-й и с 1993 по 1999 год, также под названием «Чкаловец-1936» команда выступала в период 2000–2005 годов. Название «Сибирь» клуб носил с 2006 по 2019 год. В этот период команда добилась самых заметных успехов в своей истории: 16-е место в Премьер-лиге в 2010 году, финал Кубка России сезона 2009–2010 и выход в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы в 2010 году.

Администрация клуба обещает в ближайшее время рассказать, как будут организованы процедура голосования, наблюдение, подсчет голосов и подведение итогов.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как футбольный клуб «Новосибирск» сумел сохранить лидерство в дивизионе.