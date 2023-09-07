Имена молодых исследователей, которые получат 15 премий и два гранта мэрии города Новосибирска, предусмотренные на 2023 год, станут известны в конце сентября. В следующем году из бюджета муниципалитета на поддержку молодых ученых по поручению мэра выделят порядка 6 млн рублей. Информацией об этом поделился пресс-центр мэрии Новосибирска.

Главных претендентов на гранты и премии мэрии Новосибирска назвали на координационном совете по поддержке молодых ученых в мэрии. В 2023 году будет присуждено 15 премий мэрии Новосибирска по 100 тыс. рублей каждая. На них претендуют 56 молодых ученых. Также будут распределены два гранта по 500 тысяч рублей — на их получение было подано 19 заявок. Оценка представленных проектов проводится в закрытой информационной системе представителями вузов, исследовательских организаций и департаментов мэрии. Чтобы избежать предвзятости, из заявок убирают фамилии авторов и названия организаций, в которых работают молодые ученые. Проекты, набравшие наибольшие баллы по оценкам экспертов, становятся главными претендентами на победу, далее их рассматривает координационный совет.

В этом году в тройку лидеров вошли разработки по сокращению количества мошек в Новосибирске, уменьшению ущерба от подтоплений в пойме рек Тулы и Каменки, а также проект, предлагающий технологию создания мостовых конструкций, прочность которых будет в 10 раз выше существующих сейчас.

Объем выплат молодым ученым от муниципалитета остался неизменным с 2022 года, но до этого суммы бывали значительно выше. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о необходимости увеличить расходы на поддержку инновационной деятельности в Новосибирске. «Основное преимущество города Новосибирска — это человеческий ресурс, и мы обязаны поддерживать деятельность молодых ученых. Это направление нужно расширять, исследователей необходимо поддерживать, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Это то, чем наш город будет гордиться спустя годы», — подчеркнул градоначальник.

Всего за последние 10 лет городская администрация профинансировала более 50 проектов молодых ученых, было выплачено более 250 премий студентам. Пример такого проекта, который новосибирцы вскоре смогут увидеть своими глазами на улицах Новосибирска, — яблони Рудольфа, клонированные в лаборатории НГАУ в рамках работы по реализации гранта. Этим летом клоны высадили в открытый грунт Сада Мичуринцев.

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