9 сентября 2023 года в Новосибирске состоится традиционный Сибирский фестиваль бега – XXVI полумарафон памяти Александра Раевича. Ежегодно фестиваль собирает тысячи бегунов – спортсменов и любителей – на главной площади столицы Сибири. Информацией о программе мероприятия поделилась пресс-служба «Группы «Эталон».

В этом году в соревнованиях примут участие одни из сильнейших бегунов в России на длинные дистанции, братья Евгений и Анатолий Рыбаковы из Кемеровской области, многократные участники полумарафона Раевича, чемпионы России и Европы. Также на дистанции можно будет увидеть новосибирских легкоатлеток Анну Викулову и Елену Седову, в разные года побеждавших в полумарафоне. Всего по центральным улицам Новосибирска пробегут полторы тысячи полумарафонцев. Вместе с ними стартуют и участники корпоративной эстафеты, в этом году зарегистрировались более 40 команд. В их числе две команды от партнера фестиваля – федеральной Группы «Эталон», девелоперской корпорации, возводящей в Новосибирской области жилой комплекс «Счастье в Кольцово».

«Группа «Эталон» второй год подряд принимает участие в корпоративном забеге. Этот год не исключение, мы собрали команду и готовимся. Я тоже в числе участников забега», — рассказала специалист дирекции управления персоналом Группы «Эталон» Ксения Мухаметшина. — «Спортивные мероприятия и формат корпоративного участия важен для компаний: они сближают команды, помогают добиться большей лояльности, вовлеченности сотрудников, широко транслируют наши ценности. Новосибирский фестиваль бега – отличный и показательный пример. Опыт прошлого года показал, что все ребята зарядились, очень активно откликнулись сами, приходили участвовать и болеть в фанзоне с родными, близкими, друзьями».

С прошлого года в программу Сибирского фестиваля бега вернулись детские и юниорские старты, а также полюбившийся многим «забег» ползунков. А для юных легкоатлетов в программе фестиваля появилась Детская лига — соревнования для спортсменов в возрасте 3-7 лет, которые пробегут дистанцию 60 метров. Памятные медали получат все, а победителям и призерам достанутся мягкие игрушки – рыжие котики, которые являются мини – копией талисмана Группы «Эталон». Общий призовой фонд фестиваля составит 1,5 миллиона рублей.

Также в этом году в рамках полумарафона будет организована масштабная программа для болельщиков. Сообщается, что в ее рамках будут представлены музыкальные островки, точки беговых клубов и партнёрская зона Группы «Эталон».

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