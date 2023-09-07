Эксперты рассказали, чего ждать от ХК «Сибирь» в дебютном матче на «Сибирь Арене»

7 сентября в 19:30 в Новосибирске местный хоккейный клуб «Сибирь» проведет свой первый матч на льду новой «Сибирь Арены» при небывалой ранее поддержке 10 тысяч зрителей. «Континент Сибирь» выяснял чего ждать от грандиозной хоккейной премьеры.

Соперником в историческом для хоккеистов «Сибири» матче 3-го тура чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет астанинский ХК «Барыс». Это противостояние привнесло дополнительную интригу в большой хоккейный день Новосибирска. В предыдущем туре, 4 сентября, команды встречались на площадке «Барыса» и выдали потрясающий по интриге матч. «Сибирь» совершила главный камбэк недели в КХЛ, сравняв счет после 0:3, перевела матч в овертайм и выиграла 5:4.

«Такие матчи обидно проигрывать. Должна быть полная концентрация. Нужно подтянуть игру в обороне, когда мы ведём в счёте, нужно доводить такие матчи до победы. С «Сибирью» в этом месяце мы ещё три раза играем. Готовимся опять к «Сибири», — пообещал быстрый и интересный хоккей главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в послематчевом комментарии.

Вторая подряд игра соперников, которая состоится 7 сентября в Новосибирске, должна стать работой над ошибками для команды из Астаны и не обещает хозяевам легкого триумфа. Так букмекерская компания, титульный спонсор КХЛ, дает коэффициенты на исход основного времени этого матча с небольшим предпочтением победе ХК «Сибирь»: 4,10 — на ничью; 3,40 — на победу «Барыса»; 1,93 — на победу «Сибири».

«Предполагаю матч, конечно, не настолько упорный, каким был первый, но все-таки достаточно брутальный. По итогам которого «Сибирь» снова наберет два очка, но на этот раз сумеет управиться с основное время, пусть и с минимальным счетом, поскольку нынешняя «Сибирь» больше заточена на оборону», — дал свой прогноз порталу «Рейтинг букмекеров» хоккейный обозреватель Максим Лебедев.

Для болельщиков «Сибири» первая игра на новом стадионе безусловный праздник, и они ждут от любимой команды только победы. Пожелания успеха, стихи и сердца переполняют аккаунты клуба в соцсетях. «Дворец построен, форму дали, как у кота начищен лёд. Пришла пора косить медали. Чего мы ждём? «Сибирь» вперёд!!!», — написал слова поддержки в социальной сети «ВКонтакте» болельщик Юрий Жданкин.

Болельщиков призывают по возможности приезжать на арену пораньше. Стадион откроется в 17:30, предматчевое шоу начнется в 19:10, на время шоу двери в чашу будут закрыты.

ХК «Сибирь» проведет эту историческую игру в специальном комплекте формы, выпущенном в честь открытия «Сибирь Арены». Поклонники клуба обещают десятитысячным хором исполнить гимн России и провести акцию в память об одной из самых выдающихся болельщиц клуба, главном администраторе группы болельщиков Екатерине Хлаповой.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как хоккейный клуб «Сибирь» провел первый матч нового сезона в Омске.