Семь новых корпусов общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров будут построены в рамках комплексной госпрограммы РФ «Строительство» на территории клиники им. ак. Е.Н. Мешалкина. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

В первую очередь в планах реконструкция и строительство комплекса высоких медицинских технологий и объектов инфраструктуры: реконструкция отделения радиотерапии, капстроительство детского лечебного корпуса и лечебного корпуса, капстроительство здания с административными помещениями для хранения материалов, многоуровневой автостоянки на 500 мест, гаража с мастерскими и бытовками.

Вторая очередь предусматривает реконструкцию и строительство научного и клинического комплекса: это реконструкция левого крыла главного корпуса и лабораторного корпуса, капстроительство вивария. Срок реализации масштабного проекта 2023-2029 гг., стоимость – почти 13 млрд рублей.

«Главная жемчужина – детский корпус на 120 коек. Это будет детское кардиохирургическое отделение и детская онкология (направление — нейроонкология). Согласовали действия с федеральным Минздравом, с региональным, специалисты есть», — отметил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Александр Чернявский.

Проектирование должны завершить уже в этом году. Реализация проекта, по словам генерального директора, позволит решить вопрос с помещениями, площадями на ближайшие 20-25 лет.

Также Александр Чернявский сообщил о планах по созданию гибридной МРТ-операционной – она станет второй в России – для выполнения нейрохирургических и кардиохирургических вмешательств. В НМИЦ уже работает единственный в России роботизированный комплекс для лечения нарушений ритма сердца, роботизированный комплекс для проведения онкологических операций, маммографический комплекс с возможностью проведения биопсии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области создан совет по научно-технической политике.