Сегодня, 6 сентября, на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Акимов. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Чановского района.

«Вениамин Арсентьевич в составе седьмого Учебного Воздушно-десантного полка принимал участие в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. Довелось ему служить с 1943–1949 года. Больно осознавать, что время безжалостно и настал день, когда уже ни одного героя не осталось среди нас, и их ордена и медали мы увидим только в музеях и в семейных архивах, а не на груди самих ветеранов», — говорится в сообщении.

Вениамин Акимов родился в деревне Осинцево в 1925 году. В 1943 году его призвали в армию. В городе Урюпинске он обучался на курсах в военно-пехотном училище, после чего служил в составе Пятой Отдельной Гвардейской десантной бригады. Среди многочисленных наград Вениамина Акимова — медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией», медаль «За освоение парашютного спорта», медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Редакция «Континента Сибирь» приносит искренние соболезнования родным и близким Вениамина Акимова.

Напомним, что в начале лета в Новосибирской области прошел фестиваль «Сибирский огонь», который завершился реконструкцией событий Великой Отечественной войны.