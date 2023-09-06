Советский районный суд города Томска рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное региональным УФАС России, и назначил штраф ООО «НЕКСТ» в размере 24 407 584,49 рублей за неисполнение в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«29 марта 2022 года между Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Томска и ООО «НЕКСТ» по результатам аукциона заключен госконтракт на выполнение работ по благоустройству территории городского парка «Буфф-Сад». Срок выполнения работ по благоустройству территории по условиям контракта приходился на 19 августа 2022 года. Однако, исполнитель завершил работы только в ноябре 2022 года», — говорится в сообщении.

Антимонопольный орган установил, что подрядчик не принял все зависящие от него меры по надлежащему соблюдению контракта. Речь идет о том, что исполнитель, соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, обязан был оценить характер предполагаемой работы, возможные риски, а также соразмерность объема работы и сроков, отведенных для её выполнения.

Суд рассмотрел материалы Томского УФАС России и счел, что невыполнение работ по контракту в срок повлекло существенный вред интересам общества, и назначил ООО «НЕКСТ» наказание.

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