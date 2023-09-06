Стало известно, какой регион Сибири больше вкладывается в программное обеспечение

Уход иностранных разработчиков программного обеспечения (ПО) с рынка РФ стимулировал бизнес к оперативному поиску альтернативных отечественных ИТ-продуктов. В итоге вложения корпоративного сектора в разработку нового и закупку существующего альтернативного ПО в 2022 году выросли по сравнению с 2021 годом на 13,2%, достигнув исторического максимума в 310,3 млрд рублей, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В ТОП-10 регионов России с самыми большими вложениями в программное обеспечение вошли Красноярский край и Новосибирская область.



Согласно данным отчета, составленного на основании на статистических данных Росстата, безоговорочным лидером среди регионов России по суммарным корпоративным затратам на ПО в 2022 году стала Москва с суммой затрат 189,9 млрд рублей, в среднем по 10,3 млн рублей на одно предприятие. На втором месте по этой статье расходов оказался Санкт-Петербург — 45,1 млрд рублей (по 9,1 млн рублей на одну компанию), на третьем — Московская область (10,9 млрд / 2,3 млн рублей).

Два сибирских региона вошли в десятку субъектов России с самыми большими вложениями в программное обеспечение по итогам 2022 года. Красноярский край с затратами 3,6 млрд рублей (по 2,6 млн рублей на одну компанию) стал седьмым в национальном зачете, а Новосибирская область — девятой (2,5 млрд / 1,4 млн рублей).

Более миллиарда рублей на ИТ-продукты в 2022 году в Сибирском федеральном округе потратили также в Иркутской (1,96 млрд / 1,9 млн рублей) и Омской (1,75 млрд / 2,2 млн рублей) областях. Наименьшие затраты на ПО в Сибири и одни из самых маленьких в России у республик Тыва и Алтай — 909 тысяч рублей и 804 тысячи рублей на регион в течение 2022 года.

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