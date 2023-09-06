В Красноярск доставлена экс-бухгалтер Митволя, подозреваемая в хищении 136 млн рублей с его счетов

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую в хищении денежных средств в размере более 136 млн рублей, принадлежащих экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Ею оказалась жительница Ярославской области 1956 года рождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства», — говорится в сообщении.

Следователем СУ МУ МВД России «Красноярское» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ. Задержанную доставили под конвоем в Красноярск, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Напомним, что председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИз» Олег Митволь был арестован летом прошлого года, ему вменяют хищение более 900 млн рублей при проектировании и строительстве метро в Красноярске. Возглавляемая Митволем компания стала основным подрядчиком проекта. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) бывшему заместителю главы Росприроднадзора может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. В начале июня стало известно о том, что расследование дела против Митволя завершено. Он находится в следственном изоляторе с момента ареста в июне 2022 года.