Транспортная прокуратура проверила обращения граждан Томска и выявила, что на местном Коммунальном мосту отсутствует необходимое навигационное оборудование для судов. После вмешательства надзорного ведомства проблему исправили. Информация об этом появилась в ТГ-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки томского моста выяснилось, что он не оборудован знаками навигационной обстановки и русловыми маяками, то есть не обеспечено безопасное и беспрепятственное плавание судов, а также есть риски для сохранности конструкции самого моста.

Прокуратура внесла главе Томска представление об устранении выявленных нарушений, в результате чего необходимые навигационные знаки на мосту появились, а ответственного за их наличие чиновника привлекли к дисциплинарной и, по инициативе прокурора, административной ответственности по ч. 3 ст. 11.6 КоАП РФ (нарушение правил содержания и установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах).

Ранее мы сообщали о том, что двух депутатов томской гордумы лишили мандатов.