Угольная компания «Кузбассразрезуголь» для естественной очистки водоемов впервые организовала выпуск взрослых особей рыбы. В Беловское водохранилище на реке Иня запущено 3,3 тыс. белых толстолобиков. Эти пресноводные являются биологическими мелиораторами, естественным образом фильтруют воду и уничтожают мелкие водоросли.

«За последние пять лет мы выпустили в водные объекты Верхнеобского бассейна, в том числе в реку Томь, более 2 млн мальков, это необходимо для восполнения биоразнообразия водоемов региона. Также Компания уделяет особое внимание и сохранению чистоты водоемов. Мы строим новые очистные сооружения, следим за качеством очистки сбрасываемых вод и в этом году с помощью зарыбления впервые проводим биологическую мелиорацию. Толстолобики будут обеспечивать естественное очищение Беловского водохранилища», — отметил директор по экологии и правовому обеспечению УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Средний вес каждого выпущенного в водоем пресноводного составляет около 1 кг. Эта рыба выращивалась в течение четырех лет в Беловском рыбном хозяйстве и отлично адаптируется к условиям водоема. Предварительно Новосибирским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии было проведено научное исследование, которое подтвердило эффективность мелиорации с использованием данного вида пресноводных рыб.

Ответственное отношение к окружающей среде – один из приоритетов деятельности УК «Кузбассразрезуголь». В компании утверждена корпоративная политика в области ESG и устойчивого развития и реализуется комплексная природоохранная программа с общим объемом планируемых затрат по итогам 2023 года более 1 млрд рублей.

Компания в этом году ведет проектирование и строительство 6 новых высокопроизводительных очистных сооружений, также будет проведена горнотехническая рекультивация почти 96 га земель, биологическая рекультивация охватит еще около 100 га. На территории Кузбасса при участии «Кузбассразрезугля» будет высажено более 1,5 млн деревьев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Кузбассе установили всероссийский рекорд по бурению буровзрывных скважин.