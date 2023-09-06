«Континент Сибирь» предлагает своим читателям проголосовать за открывшееся в Новосибирске с начала года заведение, которое внесло наибольший вклад в ресторанную сферу города.
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Издатель «Континента Сибирь»
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