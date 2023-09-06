В Новосибирской области стартует пятый конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее», в рамках которого активные жители могут представить и реализовать свои социально-значимые проекты при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. О проведении конкурса речь шла 6 сентября на пресс-конференции в правительстве региона.

«Это важный проект, благодаря которому люди стали больше верить в себя, смогли найти собеседников и сторонников, получают возможности для реализации своих идей. Также конкурс дает возможности для повышения уровня грамотности, стирает барьер между гражданином и государством. И я хочу выразить большую благодарность нашему правительству Новосибирской области за такую совместную и системную работу, за вложение бюджетов и реализацию гражданских проектов», – подчеркнул сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Основной целью конкурса является повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в решение социально значимых проблем. Участниками могут стать инициативные группы граждан не менее 3-х человек, проживающие на территории Новосибирской области. Операторы конкурса начнут работу с жителями с 13 сентября. Реализация проектов возможна уже с 1 октября. Максимальный размер одного стартапа составляет 100 тысяч рублей. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.

Операторами конкурса выступают региональные ресурсные центры, они будут определены уже 12 сентября. Информация появится на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив региона. Их основная задача – работа с местными сообществами и СО НКО, выявление перспективных общественных проектов и оказание методической поддержки гражданским активистам в написании грантовых заявок.

Конкурс стартовал в 2020 году при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и депутатского корпуса. За время его проведения поддержку получили 1837 проектов, которые охватили все муниципальные районы и городские округа региона. Это проекты по сохранению исторической памяти, развитию добровольчества, воссозданию народных ремесел, музыкальные и творческие фестивали, открытые пространства, детские и спортивные площадки, театры под открытым небом, образовательные и просветительские программы, выставки, мастер-классы, тематические праздники и события патриотической направленности.

Напомним, что в 2022 году 319 общественных стартапов в рамках конкурса «Со мной регион успешнее» получило поддержку от региона в общей сумме на 19 млн рублей.