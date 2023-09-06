Суд пересмотрел приговор экс-руководителю кемеровского филиала «Сибуправтодора», ранее приговоренному к условному сроку за взяточничество. Согласно новому приговору, мужчина отправится в колонию строгого режима. Информация об этом появилась в ТГ-канале Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Бывший руководитель филиала федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» был осужден за получение взятки в марте 2023 года. Тогда Заводской районный суд Кемерова назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца условно, а также 1,5 млн рублей штрафа. Размер полученной фигурантом взятки на тот момент не был подтвержден.

По обновленным данным, взятка, полученная осужденным, в денежном эквиваленте превысила 160 тысяч рублей. Напомним, эти деньги директор одного из автодорожных предприятий Кузбасса потратил из бюджета своей организации на ремонт автомобиля осужденного взамен на покровительство в части беспрепятственного подписания актов выполненных работ по заключенным государственным контрактам. Учитывая уточненный размер взятки, обвинение переквалифицировали на п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). В результате экс-директор филиала «Сибуправтодора» по приговору Кемеровского областного суда вместо условного срока получил 7,5 года в колонии строгого режима и штраф в размере свыше 1,6 млн рублей.

В одном из предыдущих материалов «КС» сообщал, что в Кузбассе двое бизнесменов пойдут под суд за вымогательство денег у арбитражного управляющего.