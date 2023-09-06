Сибиряки в 6 раз чаще, чем в прошлом году, стали открывать долгосрочный вклад на срок от трех лет – его объем, по данным аналитиков Сибирского Сбербанка, уже превысил 7 миллиардов рублей. Об увеличении клиентского спроса к долгосрочным накоплениям рассказала пресс-служба Сбера.

Лидерами по этому направлению в СФО стали новосибирцы – они открыли долгосрочных вкладов на 1,5 миллиарда рублей, что в 26 раз больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте омские клиенты банка, которым одобрили в 15 раз больше заявок на открытие вклада, а «бронза» досталась жителям Томска с приростом в 14 раз.

Кроме того, специалисты отметили прирост вкладов на срок «от 2 до 3 лет», объем которого составил 420% от прошлогоднего количества и достиг 920 миллионов рублей. В некоторых регионах присутствия доля увеличения еще выше – так, в Красноярском, Новосибирском и Абаканском отделениях количество оформленных вкладов в 5, 6 и 7 раз соответственно больше, чем в прошлом году.

«Мы видим, что в первую очередь изменения касаются сроков открытия вкладов. Для Сбера это несомненно хороший знак – люди верят в стабильность, будучи готовыми хранить свои накопления в отделениях банка как можно дольше. Мы в свою очередь стремимся отвечать им на это доверие, постоянно актуализируя нашу линейку, чтобы все больше социальных групп населения могли выполнить свои цели», — цитирует пресс-служба председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрия Солнцева.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что в одном из новосибирских офисов Сбера родителей и детей ждало поздравление с новым учебным годом в стиле Александра Пушкина.