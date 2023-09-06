Новосибирское областное отделение партии «Коммунисты России» предложило добавить на флаг Новосибирской области серп и молот. Представители партии направили официальные обращения на эту тему главе региона и председателю Заксобрания. Информацию об этом распространила пресс-служба новосибирского областного отделения партии.

Как сказано в сообщении, комроссы направили официальные запросы об изменении символа региона губернатору Андрею Травникову и спикеру Заксобрания Андрею Шимкиву. Сканы документов имеются в распоряжении редакции.

По мнению первого секретаря Новосибирского обкома партии «Коммунисты России» Андрея Щукина, эмблема с серпом и молотом характеризует Новосибирскую область. «Серп — большая сельскохозяйственная территория, область преуспевает в мясомолочном животноводстве, птицеводстве, выращивании различных зерновых культур и т. д. Молот — промышленность: машиностроение, приборостроение, авиастроение, производство оборудования и техники, химическая промышленность, оборонная промышленность и многое другое», — цитирует Щукина пресс-служба.

По мнению комроссов, «именно в советский период были сделаны прорывные успехи, благодаря которым сегодня наш регион считается успешным во многих сферах деятельности». Поэтому нанесение серпа и молота на флаг области как символов всеобщего объединения, по задумке представителей партии, будет олицетворять память о предшествующих поколениях и нашей истории.

Ранее мы рассказывали, что представитель другой коммунистической партии — КПРФ, кандидат на пост губернатора Новосибирской области Роман Яковлев заявил о массовой порче агитационной продукции в его поддержку.