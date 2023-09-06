В отношении бывшего руководителя республиканской адвокатской палаты возбуждено уголовное дело за получение от подзащитных денег для «решения вопросов» с судом. Информацией об этом со ссылкой на пресс-службу хакасского УФСБ поделился «Интерфакс».

Сообщается, что мошенническую деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Им удалось установить, что в январе 2023 года руководитель адвокатского бюро «Фемида», в прошлом занимавший пост главы Адвокатской палаты Республики Хакасии, получил от двух своих подзащитных деньги. Средства предназначались якобы для передачи их сотрудникам суда и правоохранительных органов, дабы подсудимым не назначали наказание в виде лишения свободы и не привлекали к ответственности за соучастие их родственников.

Как сказано в сообщении, адвокат присвоил полученные средства, чем причинил потерпевшим значительный ущерб. По предоставленным УФСБ материалам Главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудило против юриста уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным Rusprofile, президентом Адвокатской палаты Хакасии с 2014 по 2018 год, а также нынешним управляющим АБ «Фемида» является Александр Марушан.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала алтайского бизнесмена по подозрению в мошенничестве со средствами барнаульского ЛДС.