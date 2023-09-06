За последние 3 года количество зарубежных курсантов в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) выросло двукратно. Информацией об этом, со ссылкой на замначальника училища по учебной и научной работе полковника Дмитрия Волотковича, поделился ТАСС.

Как сообщается, на данный момент пятилетнюю программу подготовки проходят более двух сотен иностранных курсантов. Число стран, чьи граждане обучаются в новосибирском училище выросло до 23, увеличившись относительно 2022 года на 3. По приведенным агентством данным, набор на первый курс НВВКУ в этом году достиг уровня в 500 человек — этот показатель с 2020 года увеличился более чем в 2,5 раза.

По словам собеседника агентства, двукратное увеличение количества курсантов НВВКУ из других стран — результат реализации программы привлечения иностранных военных специалистов для обучения в вузах Минобороны.

НВВКУ было основано в 1967 году, тогда в качестве высшего военно-политического общевойскового училища. Свое нынешнее наименование учебное заведение получило в 2004 году. Выпускниками училища в разные годы становились нынешние генералы (всего среди выпускников до такого звания дослужилось более 50 человек), депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

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