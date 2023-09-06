В формируемом Минстроем РФ индексе качества городской среды Новосибирск набрал 204 балла из 360 возможных и разделил предпоследнюю позицию в десятке лучших городов с населением от 1 миллиона человек с Челябинском. Победителем рейтинга российских мегаполисов стала Москва. Информация опубликована на официальном сайте индекса.

Общий результат оценки населенных пунктов в данном индексе складывается из суммы 6 показателей, максимальным количеством баллов для каждого из которых является 60. Наихудшую оценку получила новосибирская улично-дорожная сеть — ее оценили в 28 баллов из 60, немногим лучше выглядит и показатель «жилье и прилегающие пространства», по нему городу присудили 29 баллов. Наивысшей оценки удостоилось «общегородское пространство — 42 балла из 60. Набрав в сумме 204 балла, Новосибирск стал десятым из 15 представленных в рейтинге российских миллионников. В Новосибирской области отметку в 180 баллов (порог признания среды благоприятной) перевалили 4 населенных пункта: кроме, собственно, Новосибирска, это Бердск (191 балл), Обь и Куйбышев (187 и 184 балла соответственно).

На первом месте рейтинга мегаполисов России с 299 баллами обосновалась Москва, набравшая в каждой из категорий от 42 до 57 баллов, а замыкает список Омск со скромными 16-30 баллами в различных категориях и суммарной оценкой в 154 балла.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова в своем ТГ-канале также сообщила, что команда управленцев города получила благодарственное письмо от главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина за повышение индекса качества городской среды в рамках реализации соответствующего федерального проекта. На международном форуме «Север-юг: комфортная среда» в Ханты-Мансийске новосибирская практика по индикаторам индекса «озелененные пространства» вошла в список 22 лучших.

Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

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