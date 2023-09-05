Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, ночные температуры воздуха в Новосибирской области в ближайшие дни подберутся довольно близко к нулевой отметке, но зато в дневное время к концу недели не ожидается обильных осадков.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» воздух днем в среду прогреется до 12-17 градусов, на небе можно будет наблюдать переменную облачность, по северо-западу региона пройдут (местами сильные) дожди.

В четверг и пятницу картина изменится: в светлое время суток потеплеет, воздух может прогреться до 19 градусов, дожди возможны только небольшие и в отдельных районах. Зато ночью столбик термометра может опуститься до отметки в +3 градуса Цельсия. Несмотря на это, по данным ведомства, в некоторых районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность.

Ранее мы рассказывали, что новосибирское УФАС нашло нарушение в торгах по услугам клининга для «Сибирь-Арены».