Школа в поселке Черлак Омской области, чей затянувшийся ввод в строй стал причиной выговора главе регионального минстроя от врио губернатора, наконец открылась. Информация об этом появилась в ТГ-канале главы области Виталия Хоценко.

Хоценко сообщил, что 5 сентября школа начала полноценно работать — ученики сели за парты и приступили к занятиям. По словам Виталия Хоценко, все проблемы, помешавшие открыть образовательное учреждение к началу учебного года, удалось решить даже быстрее, чем обещал родителям учащихся министр строительства региона Александр Рашко 1 сентября. «Можем же, когда хотим!» — подытожил свой пост врио губернатора.

Напомним, 31 августа Виталий Хоценко объявил выговор главе регионального минстроя за ситуацию с двумя школами региона — в Черлакском и Горьковском районах. Как сообщает пресс-служба областного правительства, трудности с вводом школ в эксплуатацию были связаны с проволочками в документальном оформлении нового учебного заведения. Возглавляемое Александром Рашко ведомство взяло на себя обязательство устранить все задержки и открыть черлакскую школу 7 сентября. О том, когда к учебе смогут приступить дети жителей Горьковского района, новой информации нет.

Ранее мы сообщали, что президент РФ обсудил с главой Омской области Хоценко социально-экономическую ситуацию в регионе.