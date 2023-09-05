Прокуратура Красноярска обжаловала бездействие муниципальных властей в части обустройства уличного освещения в Свердловском районе города. Суд удовлетворил претензию надзорного ведомства. Информация появилась в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

Сообщается, что жители пары десятков улиц Свердловского района Красноярска обращались к городским властям с просьбой об организации уличного освещения в их районе, но даже после пересмотра расходной части бюджета средств на исполнение запросов красноярцев в городской казне не нашлось.

Городская прокуратура не согласилась с такой позицией муниципалитета, так как отсутствие стационарного электрического освещения на автомобильных дорогах населенного пункта является нарушением закона. Надзорное ведомство обжаловало действия городской администрации в суде. Суд признал претензии прокуратуры обоснованными и обязал городские власти в течение года обеспечить уличное освещение на 20 улицах Свердловского района. Качество и сроки выполнения работ проконтролирует прокуратура.

Ранее мы рассказывали о том, как после вмешательства прокуратуры уличное освещение было восстановлено в центре Новосибирска.