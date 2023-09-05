В багаже россиянки, возвращавшейся из Стамбула, таможенники аэропорта Толмачево обнаружили несколько сотен украшений из драгметалла общим весом порядка пяти килограмм. Драгоценности не были задекларированы, поэтому их изъяли. Информация появилась на сайте Сибирского таможенного управления.

Сообщается, что 57-летняя женщина пыталась пронести через зеленый коридор таможни чемодан, в котором, помимо личных вещей, были обнаружены 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла. Таможенникам она заявила, что приобрела все эти украшения на рынке для личного пользования и подарков родственникам.

Женщина не смогла предоставить документы, подтверждающие цену обнаруженных драгоценностей. Сотрудники таможни изъяли украшения и отправили на экспертизу для определения их состава и реальной стоимости. На женщину возбудили дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Ранее мы сообщали о том, что новосибирские таможенники обнаружили в посылке из Китая 2 кг сильнодействующего запрещенного вещества.