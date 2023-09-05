В Омске скончался первый зампред горсовета Виталий Путинцев

Сегодня, 5 сентября, в возрасте 60 лет скоропостижно скончался первый заместитель председателя Омского горсовета Виталий Путинцев. О его смерти сообщили в пресс-службе Совета депутатов Омска.

«Это тяжелая утрата для семьи, для горсовета, для Омска. Неравнодушный, активный депутат, талантливый предприниматель и просто хороший человек, который всегда и всем был готов прийти на помощь», — говорится в заявлении городского совета Омска.

Виталий Путинцев родился в 1963 году. В 1985 году окончил Омское высшее танково-инженерное училище имени Маршала Советского Союза Кошевого П. К., по окончании ему была присвоена квалификация офицера с высшим военно-специальным образованием — военный инженер-механик.

В Омске он был известен как крупный бизнесмен, ранее практически полностью контролировавший местный рынок сбора и утилизации отходов через компанию «Чистый город». После прихода в Омск регионального оператора Виталий Путинцев фактически оставил бизнес, выйдя из соучредителей компаний, связанных со сбором ТБО, являлся депутатом горсовета Омска четвертого и пятого созывов на непостоянной основе.

Редакция «Континента Сибирь» приносит искренние соболезнования родным и близким Виталия Путинцева.

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