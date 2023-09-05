ГК «Расцветай» возглавила топ застройщиков Новосибирской области по объемам текущего строительства по состоянию на 1 сентября 2023 года. Компания нарастила число квадратных метров в «стройке», увеличив долю на рынке до 14%.
Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) составил рейтинг строительных компаний по объему жилищного строительства. Топ-10 возглавила ГК «Расцветай», которая возводит 623 124 кв. м жилья, а ее доля на рынке региона — 14%. В работе у девелопера — 10 жилых комплексов, которые состоят из 51 многоквартирного дома и дома с апартаментами. В топе застройщиков по России ГК «Расцветай» занимает 18‑е место.
Второе место в Новосибирской области по-прежнему занимает компания Брусника. Застройщик увеличил объем текущего жилищного строительства по сравнению с месяцем ранее на 16 118 кв. м (с 334 592 до 350 710 кв. м), доля на рынке выросла до 7,88% (на 1 августа было 7,59%). В топе по России Брусника занимает 14‑е место.
Замыкает тройку лидеров ГК «КПД-Газстрой», которая увеличила объем текущего жилищного строительства до 143 857 кв. м и долю на рынке до 3,23% (было 2,96%). В предыдущем ранжировании на 1 августа застройщик занимал 4-е место в регионе. В топе по РФ ГК «КПД-Газстрой» занимает 122‑е место.
|Место
|+\-
|Наименование,
регион
|Строится, кв. м
|Место по России
|ЖК
|ДАП
|Доля в регионе
|Рейтинг ЕРЗ ⃰
|1
|0 ◼
|ГК «Расцветай»,
Новосибирская область
|623 124
|18
|10
|1
|14%
|★ 5,0
|0 ◼
|2
|0 ◼
|Брусника,
Свердловская область
|350 710
|14
|6
|0
|7,88%
|★ 5,0
|0 ◼
|3
|+1 ▲
|ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ»,
Новосибирская область
|143 857
|122
|3
|0
|3,23%
|★ 5,0
|0 ◼
|4
|-1 ▼
|«Энергомонтаж»,
Новосибирская область
|133 173
|131
|5
|0
|2,99%
|★ 3,5
|+0,5 ▲
|5
|0 ◼
|VIRA,
Новосибирская область
|120 184
|151
|5
|0
|2,70%
|★ 5,0
|0 ◼
|6
|0 ◼
|СЗ «Дар»,
Новосибирская область
|117 031
|157
|0
|0
|2,63%
|★ 5,0
|0 ◼
|7
|0 ◼
|«Стрижи»,
Новосибирская область
|106 488
|184
|5
|0
|2,39%
|★ 5,0
|0 ◼
|8
|0 ◼
|ГК «СМСС»,
Новосибирская область
|98 362
|200
|5
|1
|2,21%
|★ 5,0
|0 ◼
|9
|+1 ▲
|ГК SG Development,
Новосибирская область
|83 374
|234
|2
|3
|1,87%
|н/р
|0 ◼
|10
|-1 ▼
|ГК «Капитал Инвест НСК»,
Новосибирская область
|82 812
|238
|1
|0
|1,86%
|★ 0,5
|0 ◼
|ЖК — Жилой комплекс
ДАП — дом с апартаментами
Рейтинг ЕРЗ — показатель (от 0 до 5) соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам
© erzrf.ru
Всего десятка крупнейших девелоперов Новосибирской области на 1 сентября 2023 года возводит 1,86 млн кв. м жилья (41,76% от объема текущего строительства всех застройщиков региона). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 1,81 млн кв. м жилья (41,01%). На тройку лидеров приходится 1,12 млн кв. м, или 25,11% строящегося жилья в регионе.
У трех застройщиков, вошедших в Топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у застройщика ГК «Капитал Инвест НСК» — 100%.
|Место
|Наименование,
регион
|Строится, м²
|С переносом срока, м²
|%
|Уточнение срока, мес.
|1
|ГК «Расцветай»,
Новосибирская область
|623 124
|17 603
|2,8%
|0,76
|2
|Брусника,
Свердловская область
|350 710
|0
|0%
|—
|3
|ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ»,
Новосибирская область
|143 857
|0
|0%
|—
|4
|«Энергомонтаж»,
Новосибирская область
|133 173
|0
|0%
|—
|5
|VIRA,
Новосибирская область
|120 184
|0
|0%
|—
|6
|СЗ «Дар»,
Новосибирская область
|117 031
|0
|0%
|—
|7
|«Стрижи»,
Новосибирская область
|106 488
|7 271
|6,8%
|0,41
|8
|ГК «СМСС»,
Новосибирская область
|98 362
|0
|0%
|—
|9
|ГК SG Development,
Новосибирская область
|83 374
|0
|0%
|—
|10
|ГК «Капитал Инвест НСК»,
Новосибирская область
|82 812
|82 812
|100%
|54
|© erzrf.ru
При формировании топа застройщиков ЕРЗ по каждой компании учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф) на дату формирования топа. Для жилых домов учитывается площадь, указанная в п. 9.3.1 проектных деклараций, а для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания.