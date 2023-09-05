ГК «Расцветай» возглавила топ застройщиков Новосибирской области по объемам текущего строительства по состоянию на 1 сентября 2023 года. Компания нарастила число квадратных метров в «стройке», увеличив долю на рынке до 14%.

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) составил рейтинг строительных компаний по объему жилищного строительства. Топ-10 возглавила ГК «Расцветай», которая возводит 623 124 кв. м жилья, а ее доля на рынке региона — 14%. В работе у девелопера — 10 жилых комплексов, которые состоят из 51 многоквартирного дома и дома с апартаментами. В топе застройщиков по России ГК «Расцветай» занимает 18‑е место.

Второе место в Новосибирской области по-прежнему занимает компания Брусника. Застройщик увеличил объем текущего жилищного строительства по сравнению с месяцем ранее на 16 118 кв. м (с 334 592 до 350 710 кв. м), доля на рынке выросла до 7,88% (на 1 августа было 7,59%). В топе по России Брусника занимает 14‑е место.

Замыкает тройку лидеров ГК «КПД-Газстрой», которая увеличила объем текущего жилищного строительства до 143 857 кв. м и долю на рынке до 3,23% (было 2,96%). В предыдущем ранжировании на 1 августа застройщик занимал 4-е место в регионе. В топе по РФ ГК «КПД-Газстрой» занимает 122‑е место.

Топ‑10 застройщиков Новосибирской области по объему текущего строительства Место +\- Наименование,

регион Строится, кв. м Место по России ЖК ДАП Доля в регионе Рейтинг ЕРЗ ⃰ 1 0 ◼ ГК «Расцветай»,

Новосибирская область 623 124 18 10 1 14% ★ 5,0 0 ◼ 2 0 ◼ Брусника,

Свердловская область 350 710 14 6 0 7,88% ★ 5,0 0 ◼ 3 +1 ▲ ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ»,

Новосибирская область 143 857 122 3 0 3,23% ★ 5,0 0 ◼ 4 -1 ▼ «Энергомонтаж»,

Новосибирская область 133 173 131 5 0 2,99% ★ 3,5 +0,5 ▲ 5 0 ◼ VIRA,

Новосибирская область 120 184 151 5 0 2,70% ★ 5,0 0 ◼ 6 0 ◼ СЗ «Дар»,

Новосибирская область 117 031 157 0 0 2,63% ★ 5,0 0 ◼ 7 0 ◼ «Стрижи»,

Новосибирская область 106 488 184 5 0 2,39% ★ 5,0 0 ◼ 8 0 ◼ ГК «СМСС»,

Новосибирская область 98 362 200 5 1 2,21% ★ 5,0 0 ◼ 9 +1 ▲ ГК SG Development,

Новосибирская область 83 374 234 2 3 1,87% н/р 0 ◼ 10 -1 ▼ ГК «Капитал Инвест НСК»,

Новосибирская область 82 812 238 1 0 1,86% ★ 0,5 0 ◼ ЖК — Жилой комплекс

ДАП — дом с апартаментами

Рейтинг ЕРЗ — показатель (от 0 до 5) соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам © erzrf.ru



Всего десятка крупнейших девелоперов Новосибирской области на 1 сентября 2023 года возводит 1,86 млн кв. м жилья (41,76% от объема текущего строительства всех застройщиков региона). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 1,81 млн кв. м жилья (41,01%). На тройку лидеров приходится 1,12 млн кв. м, или 25,11% строящегося жилья в регионе.

У трех застройщиков, вошедших в Топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у застройщика ГК «Капитал Инвест НСК» — 100%.

Сведения о переносе срока ввода жилья у застройщиков из Топ‑10 Новосибирской области Место Наименование,

регион Строится, м² С переносом срока, м² % Уточнение срока, мес. 1 ГК «Расцветай»,

Новосибирская область 623 124 17 603 2,8% 0,76 2 Брусника,

Свердловская область 350 710 0 0% — 3 ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ»,

Новосибирская область 143 857 0 0% — 4 «Энергомонтаж»,

Новосибирская область 133 173 0 0% — 5 VIRA,

Новосибирская область 120 184 0 0% — 6 СЗ «Дар»,

Новосибирская область 117 031 0 0% — 7 «Стрижи»,

Новосибирская область 106 488 7 271 6,8% 0,41 8 ГК «СМСС»,

Новосибирская область 98 362 0 0% — 9 ГК SG Development,

Новосибирская область 83 374 0 0% — 10 ГК «Капитал Инвест НСК»,

Новосибирская область 82 812 82 812 100% 54 © erzrf.ru

При формировании топа застройщиков ЕРЗ по каждой компании учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф) на дату формирования топа. Для жилых домов учитывается площадь, указанная в п. 9.3.1 проектных деклараций, а для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания.