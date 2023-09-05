МКУ «Гормост» представил план перспективных работ на 2024 год. В следующем году предстоит отремонтировать: мост через реку Иню по Бердскому шоссе, путепровод через железнодорожные пути по ул. Добролюбова, путепровод по ул. Восход и путепровод по ул. Трикотажной, сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«На этих объектах планируется провести стандартный набор работ. Это ремонт мостового полотна с восстановлением гидроизоляции и заменой асфальтового покрытия, замена деформационных швов и ремонт железобетонных конструкций опор и балок пролетных строений, переустройство или защита инженерных коммуникаций, а также ремонт или замена перильного ограждения и обустройство пешеходных тротуаров», – пояснил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Продолжатся работы на Октябрьском мосту – самом крупном из ремонтируемых объектов. В 2024 году предстоит закончить ремонт низовой консоли с гидроизоляцией на тротуарах и переустройством судовой сигнализации.

«Ремонт участка верховой консоли более обширен. Предстоит завершить демонтаж бетонного парапетного ограждения, сборку и перестановку опорных конструкций опалубки, ремонт ребер пролетного строения, демонтаж существующего и установку нового перильного ограждения моста. Кроме того, будут смонтированы смотровые приспособления – смотровые ходы, проведена антикоррозийная защита металлических и бетонных поверхностей», — добавил Иосиф Кодалаев.

Плановый ремонт по всем объектам необходимо завершить до октября 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что мост в Дзержинском районе Новосибирска отремонтируют за 20 миллионов рублей.