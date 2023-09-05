Стало известно, что на собрании думы Томска 5 сентября был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий двух депутатов городского парламента. Лишить их мандатов решили за пропуски заседаний думы. Информацией об это поделился «Интерфакс».

Сообщается, что вопрос о лишении мандатов Артема Канарёва и Андрея Фатеева (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) внес на рассмотрение томский депутат-единоросс Илья Леонтьев. Изначально этот пункт в повестке собрания не значился. Леонтьев аргументировал свою инициативу тем, что упомянутые депутаты не посещали собрания думы в течение длительного времени. Согласно весенним изменениям в законодательстве, с 1 марта 2023 муниципальный депутат, не посещавший заседания более полугода без уважительной причины может быть лишен мандата.

Агентство сообщает, что некоторые депутаты городской думы высказали несогласие с вынесением вопроса о лишении мандатов коллег на голосование и покинули заседание, не став принимать участия в голосовании. Оставшиеся на заседании думцы проголосовали за прекращение полномочий упомянутых ранее депутатов.

Член фракции «Яблоко» Артем Канарёв В 2020 году был избран по Вузовскому одномандатному округу №2, а Фатеев победил на Центральном одномандатном округе №11. Оба экс-депутата участвовали в оппозиционных акциях протеста. В конце декабря 2021 года Фатеев в своем ТГ-канале сообщил, что уехал из России. Канарёв покинул страну в марте 2022 года.

Еще один депутат томской гордумы сейчас находится под следствием — Ксению Фадееву, внесенную в список экстремистов и террористов одновременно с Андреем Фатеевым, задержали в декабре 2021 года. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Вопрос о лишении мандата Ксении Фадеевой на голосование не выносился.

Ранее мы сообщали, что томские депутаты выбрали главой города действующего замглавы администрации Омска Дмитрия Махиню.