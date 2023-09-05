Развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе и основные подходы к решению связанных с этим проблем обсудил губернатор Новосибирской области Андрей Травников со специалистами муниципалитета во время выездного совещания. Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

Представители новосибирской мэрии доложили губернатору о работе по запланированным объектам сети ливневой канализации. Новые объекты должны позволить ликвидировать затопление дождевыми и талыми водами участков по улице Петухова, обеспечить отведение поверхностных сточных вод от территорий жилых районов, застроенных территорий Кировского района Новосибирска.

«По ливневой канализации – проблема серьёзная, заложенная ещё на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать. Сегодня мы согласовали два подхода», — сообщил губернатор.

Первым подходом названо введение обязательного требования ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков – строить ливневую канализацию для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов.

Второй подход – приоритизация работы на наиболее сложных участках, в том числе, при поддержке областного бюджета — соответствующее решение уже принято. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова.

«Обязательное условие – определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города. Сегодня это организация «Метро Мир». Но я считаю, что надо определить специализацию этой компании для того, чтобы содержание ливнёвок для неё стало основным видом деятельности», — подытожил Андрей Травников.

Ранее мы рассказывали, что областной бюджет выделит средства на увеличение закупки трамваев для Новосибирска.