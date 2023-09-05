В Новосибирске суд продлил срок нахождения под домашним арестом ученому-аэродинамику Валерию Звегинцеву, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«4 сентября 2023 года постановлением Советского районного суда города Новосибирска Валерию Звегинцеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2023 года, с сохранением ранее возложенных ограничений», — говорится в сообщении.

Напомним, что обвинение в госизмене Валерию Звегинцеву было предъявлено в апреле текущего года, в тот же период суд избрал ученому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

За последние два года это уже четвертое дело о госизмене, инкриминируемое новосибирским ученым. Летом 2022 года под стражу были заключены главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолий Маслов и директор института Александр Шиплюк.

Также заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был задержан в частной клинике, где проходил лечение от онкологии (по словам его сына, ученый боролся с четвертой стадией рака). Колкер скончался через несколько дней после ареста.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что курский суд приговорил 19-летнего новосибирца к 6 годам колонии за госизмену.