Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Кировский район Новосибирска провел выездное совещание по вопросам реорганизации трамвайного движения и увеличения резерва трамвайных пассажирских перевозок в Новосибирске. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

«По развитию горэлектротранспорта, в частности трамвая, и тактические, и некоторые принципиальные решения приняты, — подчеркнул губернатор. — Я подтверждаю, что областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока, — коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2–2,5 раза. Если вместо 10 надо купить 20 вагонов — мы на это пойдем. При этом, понимая, что вопрос не только в новых вагонах, но и в путях, инфраструктуре, я предложил принципиальный подход: опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая. Строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через ж/д пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту».

Сегодня трамвайные маршруты № 3 и 18 перевозят в сутки около 18 тысяч пассажиров — специалисты отмечают, что этот пассажиропоток может быть увеличен минимум в 2,5 раза — до 40 с лишним тысяч — за счет уменьшения интервалов движения, но для этого сейчас не хватает вагонов. С продлением пути до отдаленных жилмассивов возможно увеличение пассажиропотока до 70 тысяч человек в день.

В настоящее время превышена предельная пропускная способность магистралей, ведущих из Кировского района (ул. Сибиряков-Гвардейцев, Советское шоссе, ул. Ватутина), в часы пик жители этих микрорайонов добираются до пл. Маркса более часа. Поэтому с 2021 года начаты работы по ремонту и обособлению бордюрами трамвайных путей от пл. Кирова до пл. Сибиряков-Гвардейцев, что должно обеспечить ускоренный независимый режим движения трамваев между площадью Маркса и жилмассивами Кировского района. Надежная трамвайная связь позволит кардинально улучшить транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Кировского района. Кроме этого, потенциал трамвайной линии по ул. Сибиряков-Гвардейцев будет использован при перспективном продлении трамвайных линий на территорию Южно-Чемского жилмассива, а также в ЖК «Затулинский».

Ранее мы рассказывали, что капитальный ремонт необходим почти половине трамвайных путей Новосибирска.