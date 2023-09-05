В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух индивидуальных предпринимателей — 46-летнего кемеровчанина и 41-летней жительницы Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В сентябре 2022 года сотрудникам Управления ФСБ по Кемеровской области – Кузбассу поступила информация о вымогательстве денег у арбитражного управляющего. В ходе реализации оперативного мероприятия при получении крупной суммы денежных средств был задержан кемеровский предприниматель.

По версии следствия, обвиняемые узнали о том, что арбитражный управляющий не отследила и не подала вовремя сведения о трудоустройстве и доходе должника в деле о банкротстве, где кредитором являлся 46-летний обвиняемый, угрожали ей подачей жалоб о недобросовестном исполнении служебных обязанностей и требовали передачи им денежных средств в размере 550 000 рублей.

Жительница Санкт-Петербурга, к которой обвиняемый обратился за юридической помощью, выступала в качестве представителя кредитора, созванивалась с потерпевшей, требовала компенсации якобы понесенных ее клиентом убытков, в том числе морального вреда. На доводы управляющего о том, что сумма 1 млн 385 тысяч рублей, определенная третейским судом, ему уже компенсирована и требования дополнительных выплат незаконны, обвиняемые угрожали подачей жалоб в различные инстанции.

Потерпевшая сообщила о незаконных требованиях сотрудникам ФСБ. В результате противоправная деятельность индивидуальных предпринимателей была пресечена, они стали фигурантами уголовного дела. Вину в совершенном преступлении обвиняемые не признали, однако следователем собрана изобличающая их доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 7 лет лишения свободы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Кузбассе возбудили уголовное дело о незаконном обналичивании 10 млрд рублей.