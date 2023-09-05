В Омске вынесен приговор по делу о мошенничестве на 54 млн рублей при поставках зерна

Куйбышевский районный суд города Омска огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-директора АО «ЛК «Зерно Сибири» А. Секачева, экс-директора ООО «Дары Сибири» М. Плужникова, и директора ООО «Глобал-С» С. Сауты, сообщают в пресс-службе суда.

«Районным судом установлено, что подсудимые вместе с иным лицом (уголовное дело выделено в отдельное производство) в 2019–2020 годах совершили хищение денежных средств АО «ЛК «Зерно Сибири» на общую сумму 54,4 млн рублей при исполнении и оплате договора на поставку пшеницы», — говорится в сообщении.



Напомним, что ранее в Следственном управлении СК РФ по Омской области сообщали об уголовном деле, возбужденном в отношении бывших руководителей вышеупомянутых компаний, а также в отношении депутата Курской областной Думы Александра Четверикова, который в 2021 году был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве с деньгами омских аграриев.

Приговором Куйбышевского районного суда города Омска подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), за которое каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Приговором суда разрешен и гражданский иск: с фигурантов солидарно в пользу АО «ЛК «Зерно Сибири» взыскан материальный ущерб в сумме 19,8 млн. рублей. После оглашения приговора осужденные взяты под стражу в зале суда.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Омске осудили мошенников, укравших у пенсионеров более 2,5 миллионов рублей.