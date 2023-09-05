В Бердске назначен новый руководитель Управления природными ресурсами

Ольга Степанова
 
В Бердске назначен новый руководитель Управления природными ресурсами
Сергей Онищенко. Фото: berdsk.nso.ru

Директором Управления природными ресурсами города Бердска назначен депутат горсовета, председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, спорту и туризму Сергей Онищенко. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Градоначальник Роман Бурдин представил нового руководителя в ходе аппаратного совещания 4 сентября.

Ранее Управление природными ресурсами много лет возглавляла Светлана Шерстобитова, которая как специалист с большим опытом продолжает трудиться в этой же структуре, на должности главного аналитика.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что руководителем Управления гражданской защиты населения Бердска назначили экс-силовика.

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