В Омске осудили мошенников, укравших у пенсионеров более 2,5 миллионов рублей

Павел Ганьшин
 
Приговор
Фото из ТГ-канала "Прокуратура Омской области"

В Первомайском районном суде Омска 4 сентября был вынесен приговор шести россиянам, мошенническим путем выманившим у пенсионеров свыше двух с половиной миллионов рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Омской области.

Суд установил, что обвиняемые с мая по июнь 2021 года звонили пожилым омичам и сообщали им, что их близкие, якобы, попали в ДТП, и для того, чтобы «компенсировать» ущерб срочно нужны деньги. После чего сами приезжали  к обманутым старикам за деньгами, либо просили передать их водителю отправленного к жертве такси.

Удалось установить, что от действий злоумышленников пострадало 8 омичей. Общая сумма похищенных ими средств превысила 2,6 миллиона рублей. Обвиняемые свою вину не признали, но суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В зависимости от количества совершенных эпизодов и преступной роли, обвиняемые получили наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет в исправительной колонии общего режима. Также, суд обязал их полностью возместить потерпевшим понесенный ущерб.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что бывший депутат из Кузбасса получил срок в колонии за посредничество во взятке.

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