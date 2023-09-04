В Первомайском районном суде Омска 4 сентября был вынесен приговор шести россиянам, мошенническим путем выманившим у пенсионеров свыше двух с половиной миллионов рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Омской области.

Суд установил, что обвиняемые с мая по июнь 2021 года звонили пожилым омичам и сообщали им, что их близкие, якобы, попали в ДТП, и для того, чтобы «компенсировать» ущерб срочно нужны деньги. После чего сами приезжали к обманутым старикам за деньгами, либо просили передать их водителю отправленного к жертве такси.

Удалось установить, что от действий злоумышленников пострадало 8 омичей. Общая сумма похищенных ими средств превысила 2,6 миллиона рублей. Обвиняемые свою вину не признали, но суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В зависимости от количества совершенных эпизодов и преступной роли, обвиняемые получили наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет в исправительной колонии общего режима. Также, суд обязал их полностью возместить потерпевшим понесенный ущерб.

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