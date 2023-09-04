Кандидат в губернаторы Новосибирской области, член Коммунистической партии Российской Федерации Роман Яковлев на совместном эфире с саратовским коммунистом Николаем Бондаренко рассказал о том, что агитационные материалы в его поддержку массово портят или похищают в разных районах региона.

Кандидат-коммунист рассказал, что агитационная продукция была испорчена в Мошковском районе, а в Убинском и Чистоозерном районах, по словам Яковлева, все предвыборные баннеры были украдены. «Нам стали ставить палки в колеса», — заявил кандидат в губернаторы.

Упомянул он и о случае в Краснообске — на предвыборную встречу с жителями поселка, которую Яковлев проводил 25 августа, по его словам, пришли двое полицейских, которые пытались сорвать мероприятие и требовали, чтобы кандидат поехал с ними в отделение для дачи объяснений по поводу проведенной встречи. По словам Романа Яковлева, по поводу происшествия направлено заявление в прокуратуру.

Совместный эфир с депутатом Саратовской областной думы VI созыва от КПРФ Николаем Бондаренко Яковлев провел вчера, третьего сентября. Бондаренко, кроме прочего, известен тем, что ездит по городам России и поддерживает своих однопартийцев. В данном случае он прибыл в Новосибирск, чтобы поддержать Романа Яковлева, претендующего на место губернатора Новосибирской области на предстоящих выборах.

Напомним, голосование на выборах губернатора Новосибирской области пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Помимо депутата Заксобрания региона Романа Яковлева от КПРФ, также выдвинуты действующий губернатор Андрей Травников, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев от ЛДПР, и предприниматель Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».