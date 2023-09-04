Прокуратура Дзержинского района Новосибирска заставила муниципальное предприятие «Метро МиР» погасить 13-миллионую задолженность перед подрядчиком и оштрафовала директора МП на 30 тысяч рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сказано в сообщении, «Метро МиР» заключил с субъектом малого предпринимательства договор по нормативному содержанию пешеходных мостов города. Подрядчик выполнил все предусмотренные работы в срок, но оплата от муниципального предприятия в срок не поступила — образовалась задолженность на сумму более 13 миллионов рублей.

Прокуратура внесла директору МП представление и возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по ч. 9 ст.7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты работ по договору, заключенному с субъектом малого или среднего предпринимательства).

По результатам рассмотрения дела суд привлек директора предприятия к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Задолженность «Метро МиР» перед подрядчиком после вмешательства прокуратуры была полностью погашена.

В начале августа в МП «Метро МиР» был назначен новый руководитель, пока в качестве исполняющего обязанности. Официальный директор предприятия Александр Мысик стал фигурантом четырех уголовных дел, последнее из которых было возбуждено в апреле этого года. По предыдущим делам его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими же, а также в завышении стоимости работ при прокладке коммуникаций к новому новосибирскому ЛДС.