«Ремонт не проводился больше 10 лет»: как в Новосибирске делают дорогу с тротуаром к микрорайону Затон?

Татьяна Конкина
 
«Ремонт не проводился больше 10 лет»: как в Новосибирске делают дорогу с тротуаром к микрорайону Затон?
Дорога, ведущая к микрорайону Затон, будет отремонтирована. Фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

В Новосибирске продолжается комплексный ремонт автодорог, затрагивающий объекты, которые многие годы не приводились в порядок. Показательным примером может служить единственная дорога, ведущая к микрорайону Затон, где проживают более 4000 человек, на ремонт которой в этом году вышли подрядчики.

В Ленинском районе Новосибирска начался ремонт дороги протяженностью 2700 метров. Сложный двухполосный участок находится на въезде в микрорайон Затон — от поворота с ул. Большой на ул. 2-ю Портовую. Выполняет дорожно-ремонтные работы ООО «СтройСити». Ремонт сложного участка на выездном совещании 30 августа проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть (на фото в центре) констатировал, что состояние дороги на момент начала ремонта было очень плохим. Фото автора

Ранее вдоль улицы 2-й Портовой не было тротуаров, вся дорога была покрыта глубокими ямами и трещинами. Сейчас микрорайон стремительно разрастается, и необходимость надежного качественного ремонта — приоритет.

Устройство усовершенствованного типа покрытия дорог включает в себя фрезерование существующего слоя, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление недостающих тротуаров и обочин. На сегодня выполнены работы по фрезерованию и выравниванию покрытия на 100%. Установлено более километра нового дорожного бордюра. Строители приступили к устройству верхнего слоя асфальта. Двухполосную дорогу на протяжении всего ремонта автотрассы перекрывать нельзя, так как это единственная дорога, ведущая к речному училищу и самому микрорайону Затон. Подрядная организация, выполняющая ремонт, сократила дорогу до одной полосы и использует регулировщиков, которые пропускают большой трафик с двух сторон полосы поочередно.

В ближайшие дни планируется завершение укладки асфальта на обеих полосах движения дорожного транспорта. Большинство машин, проезжающих по улице 2-й Портовой, — это личный автотранспорт и общественный. Трудности, возникающие на этапе укладки нового слоя асфальта, — погодные условия и высокий трафик машин. Во время дождя укладка трассы прекращается, но в остальном строители работают на объекте день и ночь.

Анатолий Локоть констатировал, что состояние дороги на момент начала ремонта было очень плохим. По всему объекту наблюдалось много ям, которые в дождливое время приводили к плачевным последствиям. Это угрожало не только автомобилистам, но и безопасности пешеходов.

По плану ремонт участка должен завершиться уже 29 сентября, но строительная компания обещает закончить ремонт раньше. Фото автора

«После выездного совещания губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым было принято решение выделить средства именно на этот участок. Несмотря на то что доступ к деньгам мы получили только в августе, работы ведутся полным ходом. В ближайшие дни мы планируем положить уже верхний слой асфальта. Это бо́льшая часть рассматриваемого проекта. Далее останется сделать тротуар, бордюры и обочины. Все это будет выполнено к концу сентября», — отметил глава Новосибирска.

Ремонт объекта протяженностью почти 3 км осуществляется в рамках программы «Региональные автодороги». Реализация годового плана программы по Новосибирску перевалила уже за 50%. Напомним, что в 2023 году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 32,5 км, в 2024 году — 22 объекта протяженностью 33 км. Плановый объем финансирования этих работ в 2023 году составляет 1,293 млрд рублей, в 2024 году — 1,020 млрд рублей.

«Выполнение работ по ремонту дорог в рамках нацпроекта БКД («Безопасные качественные дороги») в этом году у нас успешно близится к завершению. Выполнено уже 80% от плана», — подтвердил готовность проекта Анатолий Локоть.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются дороги, отнесенные к автодорогам агломерационного значения Новосибирской области. Применительно к Новосибирску это 237 автомобильных дорог общей протяженностью 502,36 км.

«Каждый погожий час сегодня используют для того, чтобы завершить ремонт дороги по улице 2-й Портовой. Независимый дорожный контроль оценивает ситуацию самостоятельно. Сейчас у нас есть возможность ликвидировать замечания, не дожидаясь окончания ремонтных работ. А это сокращение сроков работы и повышение качества, а также ответственность за ремонт. План по дорогам мы выполняем, есть все шансы без каких-либо натяжек, без захода в отрицательные температуры, до снежного периода все завершить. Сложности всегда есть. Особенно если ремонт дороги пересекается с ремонтом теплосетей. Это наибольшая трудность. У меня нет сомнений, что работа будет выполнена в срок и качественно», — подвел итог выездного совещания мэр Анатолий Локоть.

К работам подрядчик приступил 14 августа. Фото автора

По плану ремонт участка должен завершиться уже 29 сентября, но строительная компания обещает закончить ремонт раньше.

«Покрытие было в ненормативном состоянии. Здесь ремонт не проводился больше 10 лет. Сейчас мы делаем устройство выравнивающего слоя средней толщиной 5 сантиметров, а также устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона тоже толщиной 5 сантиметров. В настоящий момент выполнены работы по фрезерованию покрытия, по устройству выравнивающего слоя, и уже сегодня мы приступили к устройству верхнего покрытия. Также в рамках ремонта предусмотрено устройство тротуаров, которых и не было здесь. Мы доводим эту дорогу до норматива, чтобы люди могли дойти до улицы Большой по тротуару. Тротуарное покрытие будет протяженностью более 3 километров, обочины изготавливаются из щебеночно-песчаной смеси, — прокомментировал ремонт участка директор муниципального учреждения «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. — К работам приступили 14 августа. Работы ведутся большими темпами. При благоприятных погодных условиях мы ожидаем завершения работ покрытия проезжей части уже в ближайшие дни. Дальше работы будут продолжаться уже по ремонту тротуара и обочин».

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