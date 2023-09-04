В Новосибирске продолжается комплексный ремонт автодорог, затрагивающий объекты, которые многие годы не приводились в порядок. Показательным примером может служить единственная дорога, ведущая к микрорайону Затон, где проживают более 4000 человек, на ремонт которой в этом году вышли подрядчики.

В Ленинском районе Новосибирска начался ремонт дороги протяженностью 2700 метров. Сложный двухполосный участок находится на въезде в микрорайон Затон — от поворота с ул. Большой на ул. 2-ю Портовую. Выполняет дорожно-ремонтные работы ООО «СтройСити». Ремонт сложного участка на выездном совещании 30 августа проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее вдоль улицы 2-й Портовой не было тротуаров, вся дорога была покрыта глубокими ямами и трещинами. Сейчас микрорайон стремительно разрастается, и необходимость надежного качественного ремонта — приоритет.

Устройство усовершенствованного типа покрытия дорог включает в себя фрезерование существующего слоя, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление недостающих тротуаров и обочин. На сегодня выполнены работы по фрезерованию и выравниванию покрытия на 100%. Установлено более километра нового дорожного бордюра. Строители приступили к устройству верхнего слоя асфальта. Двухполосную дорогу на протяжении всего ремонта автотрассы перекрывать нельзя, так как это единственная дорога, ведущая к речному училищу и самому микрорайону Затон. Подрядная организация, выполняющая ремонт, сократила дорогу до одной полосы и использует регулировщиков, которые пропускают большой трафик с двух сторон полосы поочередно.

В ближайшие дни планируется завершение укладки асфальта на обеих полосах движения дорожного транспорта. Большинство машин, проезжающих по улице 2-й Портовой, — это личный автотранспорт и общественный. Трудности, возникающие на этапе укладки нового слоя асфальта, — погодные условия и высокий трафик машин. Во время дождя укладка трассы прекращается, но в остальном строители работают на объекте день и ночь.

Анатолий Локоть констатировал, что состояние дороги на момент начала ремонта было очень плохим. По всему объекту наблюдалось много ям, которые в дождливое время приводили к плачевным последствиям. Это угрожало не только автомобилистам, но и безопасности пешеходов.

«После выездного совещания губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым было принято решение выделить средства именно на этот участок. Несмотря на то что доступ к деньгам мы получили только в августе, работы ведутся полным ходом. В ближайшие дни мы планируем положить уже верхний слой асфальта. Это бо́льшая часть рассматриваемого проекта. Далее останется сделать тротуар, бордюры и обочины. Все это будет выполнено к концу сентября», — отметил глава Новосибирска.

Ремонт объекта протяженностью почти 3 км осуществляется в рамках программы «Региональные автодороги». Реализация годового плана программы по Новосибирску перевалила уже за 50%. Напомним, что в 2023 году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 32,5 км, в 2024 году — 22 объекта протяженностью 33 км. Плановый объем финансирования этих работ в 2023 году составляет 1,293 млрд рублей, в 2024 году — 1,020 млрд рублей.

«Выполнение работ по ремонту дорог в рамках нацпроекта БКД («Безопасные качественные дороги») в этом году у нас успешно близится к завершению. Выполнено уже 80% от плана», — подтвердил готовность проекта Анатолий Локоть.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются дороги, отнесенные к автодорогам агломерационного значения Новосибирской области. Применительно к Новосибирску это 237 автомобильных дорог общей протяженностью 502,36 км.

«Каждый погожий час сегодня используют для того, чтобы завершить ремонт дороги по улице 2-й Портовой. Независимый дорожный контроль оценивает ситуацию самостоятельно. Сейчас у нас есть возможность ликвидировать замечания, не дожидаясь окончания ремонтных работ. А это сокращение сроков работы и повышение качества, а также ответственность за ремонт. План по дорогам мы выполняем, есть все шансы без каких-либо натяжек, без захода в отрицательные температуры, до снежного периода все завершить. Сложности всегда есть. Особенно если ремонт дороги пересекается с ремонтом теплосетей. Это наибольшая трудность. У меня нет сомнений, что работа будет выполнена в срок и качественно», — подвел итог выездного совещания мэр Анатолий Локоть.

По плану ремонт участка должен завершиться уже 29 сентября, но строительная компания обещает закончить ремонт раньше.

«Покрытие было в ненормативном состоянии. Здесь ремонт не проводился больше 10 лет. Сейчас мы делаем устройство выравнивающего слоя средней толщиной 5 сантиметров, а также устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона тоже толщиной 5 сантиметров. В настоящий момент выполнены работы по фрезерованию покрытия, по устройству выравнивающего слоя, и уже сегодня мы приступили к устройству верхнего покрытия. Также в рамках ремонта предусмотрено устройство тротуаров, которых и не было здесь. Мы доводим эту дорогу до норматива, чтобы люди могли дойти до улицы Большой по тротуару. Тротуарное покрытие будет протяженностью более 3 километров, обочины изготавливаются из щебеночно-песчаной смеси, — прокомментировал ремонт участка директор муниципального учреждения «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. — К работам приступили 14 августа. Работы ведутся большими темпами. При благоприятных погодных условиях мы ожидаем завершения работ покрытия проезжей части уже в ближайшие дни. Дальше работы будут продолжаться уже по ремонту тротуара и обочин».