В филиале компании «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» сменился директор

С 1 сентября 2023 года обязанности директора филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» исполняет заместитель директора-главный инженер Александр Горевой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Святослав Полтаранин, руководивший филиалом Новосибирской ГЭС с 2014 года, назначен директором филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

По данным с сайта филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС», Александр Горевой окончил Новосибирский государственный технический университет по двум специальностям: «Автоматическое управление электроэнергетическими системами», квалификация – «Инженер-электрик» (в 1995 году) и «Экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно-энергетического комплекса)», квалификация – «Экономист-менеджер» (в 2002 году).

Награжден Почетной грамотой филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» (2017), благодарственным письмом мэра г. Новосибирска (2021), Почетной грамотой ПАО «РусГидро» (2023)

В 2012 году Александр Горевой был назначен на должность заместителя главного инженера по технической части Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС». В 2022 году — на должность заместителя директора – главного инженера филиала.