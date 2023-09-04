В торгах по уборке помещений и прилегающей территории нового новосибирского ЛДС были найдены нарушения — не все необходимые требования к возможным подрядчикам были прописаны в документации. Информация об этом появилась в ТГ-канале Новосибирского УФАС России.

Ведомство сообщает, что ГАУ НСО «Сибирь-Арена» установило критерии закупки, которые не соответствовали оценке одного из необходимых показателей. Показатель C1i позволяет оценить опыт участника торгов в успешном оказании услуг по комплексной уборке помещений, прилегающей территории и общественных зданий.

По мнению комиссии Новосибирского УФАС, учреждение нарушило порядок организации торгов тем, что не указало информацию о высоте, на которой необходимо будет проводить уборку (речь о козырьке второго этажа, мойке фасадов, витражей и ригелей, как внутри, так и снаружи здания). Эта информация, по данным комиссии антимонопольного ведомства, является важным значением для потенциальных участников торгов и влияет на цену предложения.

Электронный аукцион на оказание клининговых услуг в здании и на прилегающей территории «Сибирь-Арены» был размещен в пятницу 1 сентября. В тот же день, согласно данным с портала госзакупок, торги были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на них поступила лишь одна заявка. Как можно узнать из приложенных к аукциону документов, единственным претендентом на заключение контракта с новым ЛДС стало ООО «Агуста+». Договор с подрядчиком, заключенный в ту же дату, будет действовать до 31 декабря этого года.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Агуста+» зарегистрировано в Новосибирске 28.07.2015 года. Учредителем и директором компании является Денис Ершов. Основной вид деятельности организации — деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая. За прошлый год компания показала прибыль в 3,6 млн рублей при выручке в 53 млн рублей. Рост прибыли относительно 2021 года составил 33%.

Ранее мы рассказывали о том, что красноярское УФАС не сочло аффилированными энергокомпании, учрежденные одними и теми же людьми.